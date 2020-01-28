由於武漢肺炎疫情擴散，不少地方口罩難買，一名居住在美國的網紅也透露，她從上周開始，跑了好多地方都買不到口罩，最後她終於在網路上找到口罩賣家，沒想到價格含運費竟然是原本的4倍，讓她忍不住直呼，「真是驚呆了我」。

臉書《矽谷美味人妻》發文，「美國這邊也開始有人掛起口罩， 從上星期開始，我就跑了好多藥房和超市找口罩，上網尋遍Amazon，Walmart，Target，CVS各大網站也都買不到口罩」，她表示，很難相信吧，在美國找個口罩居然是這麼困難。

住在美國的網紅表示自己跑了好多地方總算買到50片要價1500元的口罩。（摘自臉書《矽谷美味人妻》）

《矽谷美味人妻》最終在亞馬遜網站上找到賣家，她透露，一般藍色醫用口罩50入，價格美金11.99元（約台幣363元），若想在2月初拿到，運費美金36.99元（約台幣1119元）再加上消費稅，總共花了美金53.17元（約台幣1609元）。

對此，《矽谷美味人妻》忍不住直呼，「整整漲了4倍多價格，平均一個口罩要1美金（約台幣31元），真是驚呆了我！真心羨慕台灣有便宜的口罩可買，買得到口罩就是幸福。」

(中時電子報)