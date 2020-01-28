武漢肺炎疫情迅速擴散，引起各國緊張。北韓先前宣布實施「鎖國」政策，禁止外國遊客入境。北韓媒體28日報導，衞生部門決定採取緊急措施，要求開城南北韓聯絡辦公室的南韓人員全體配戴口罩，所有經中國入境的外國人也必須隔離1個月。

北韓《勞動新聞》發表1篇名為「預防新型冠狀病毒的緊急對策」的文章，指衞生部門積極預防讓「國際社會產生巨大不安和憂慮」的新型冠狀病毒肺炎。防疫部門在邊境、港口、機場等地展開嚴格防疫工作，並制訂防止病毒流入的高強度措施，對出境、出差人員進行檢測，同時為應對疑似病例，提前建置隔離設施。

報導指出，藥品生產部門正加緊生產抗病毒藥物。南韓媒體則分析，由於朝媒稱「衞生部門在制訂徹底防疫措施，阻止新型冠狀病毒流入」，因此相信北韓還未出現武漢肺炎的確診病例。

南韓統一部28日表示，北韓當天要求南北韓聯絡辦公室的南韓人員戴口罩上班。韓方當天也開始使用紅外線熱像儀，監測從南北韓出入事務所出入境人員的體溫，並向所有訪朝人員發送口罩及消毒劑。

(中時 )