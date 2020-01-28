彰化縣衛生局長葉彥伯說明全國第5例與第8例的個案感染情況與返國期間移動路徑。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美公開說明疫情掌控情況，強調彰化縣全面提升防疫作為，呼籲民眾勿恐慌，加強做好自我防護工作就不必擔心。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明全國第5例與第8例的個案情況。（謝瓊雲攝）

武漢肺炎在台疫情持續拉警報，一日數變，中央流行疫情指揮中心晚間緊急開記者會公布第8例確診感染案例，彰化縣長王惠美隨即在28日晚間8點20分開記者會，由衛生局長葉彥伯說明個案感染情況與移動路徑。

彰化縣衛生局晚間針對彰化縣嚴重特殊傳染性肺炎（即武漢肺炎）個案進行說明，葉彥伯指出，全國第5例確診案例為彰化縣52歲女性，20日晚間搭乘與女台商同班專機自武漢返台，21日凌晨零時30分回到彰化縣的住家，25日下午因自覺出現發燒、肌肉痠痛症狀，晚間急診後即被醫院收住負壓隔離病房，26日醫院隨即通報並隔離治療中，27日中央宣布確診。

葉彥伯指出，由於女子高度自覺，今年春節期間子女並未返家過年，僅與其50歲丈夫同住，丈夫25日晚間陪同妻子到醫院就醫，出現咳嗽症狀，醫護人員機警主動詢問，確認男子並無出國旅遊史，自述有抽菸可能是支氣管有點過敏而有咳嗽，醫院慎重起見，主動幫男子進行流感快篩，結果呈陰性，隔天26日衛生局接獲通報後，主動通知男子至到醫院急診、收住進負壓隔離病房採檢並於27日通報中央，隨即於今天公布確診。

彰化縣政府也公布夫妻2人發病前曾經到過的公開地點，女台幹23日下午曾在一處開放式傳統市場買菜，隔天下午由丈夫陪同至3C電子專賣店，還有一家連鎖超市和五金賣場等商店短暫購物，但夫妻倆全程皆有戴口罩，彰化縣政府為求慎重，也透過店家提供店內監視器畫面確認兩人所言屬實。

葉彥伯強調，針對目前大陸已發生的許多家戶群聚案例觀察，多為近距離密集接觸者容易被感染，女台幹返回彰化縣後直到發燒期間，都非常注意自主管理，唯一密集接觸的只有同住的丈夫，雖然並不符合通報案例，仍要求中央疾管署協助採檢。

為求慎重，針對她前往的兩家賣場，衛生局進行疫調後，已請兩家公司共計36人自主健康管理14天，並針對賣場環境全面消毒，女子前往三民市場購物接觸的幾間攤商也要求配合消毒、自主健康管理。

葉彥伯強調，配合中央進行電子監控工具，夫妻倆仍在負壓病房隔離治療中，病況穩定、症狀輕微，妻子已退燒，先生則從發病前後都僅有輕微的咳嗽、流鼻水，沒有其他症狀。，彰化縣防疫作為將更加嚴格，

彰化縣長王惠美表示，針對中央發布的第5案例、第8案例，此一特殊案例顯示武漢肺炎的潛伏期很短，僅有5天，因此彰化縣的防疫有必要更加嚴格，縣府將確實要求相關商店完成全面消毒、連續14天例行性消毒，並透過整個防疫系統，要求所有員工自主健康管理，請鄉親可以安心；有鑑於此家庭群聚感染的特殊性，即日起居家隔離個案包含同住的家屬，全都需納入自我健康管理14天範圍，並透過縣府各局處通知縣內各公私立機關行號，全面清查所屬人員是否曾有曾到過湖北武漢旅遊史的民眾都納入，且即日起強制所有縣民出入醫院必須配戴一般外科口罩，保障縣民的安全。她也呼籲，口罩貨品在開工後物流就會加速鋪貨到各店鋪，加上中央管制出口，絕對足以供應縣民需求，不需要恐慌。

王惠美強調，這對夫妻目前健康情況非常穩定，接受醫院隔離治療中，縣府開記者會統一公開說明，讓疫情資訊透明化，避免民眾瞎猜或在網路上接收不完整的不實消息；她呼籲民眾出入醫院、人口密集場所務必戴上口罩，做好自我防護，尤其是勤加洗手防範，就不會有問題。

(中時 )