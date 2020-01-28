日本爆首例境內感染，其身分為一名遊覽車司機，他於1月時曾載過武漢旅行團，近日確診武漢肺炎。是否需要調升對日本的旅遊疫情建議？衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥指出，該司機為隱藏個案密切接觸者，非不明原因社區感染，暫不調升旅遊疫情建議等級。

日本《共同社》報導，日本厚生勞動相加藤勝信28日透露，國內新確認兩例新型冠狀病毒感染者。其中一人不曾前往大陸，但因為1月時曾載了兩次來自武漢市的團隊遊客，近日確診武漢肺炎。

據中央社報導，衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間受訪時表示，疾管署研判他可能是武漢旅遊團中有未被確診的隱藏個案，由此推測該司機應是和個案密切接觸後遭感染。

莊人祥說，該司機接載的2個武漢團雖然目前無團員確診，雖不排除其在日本旅遊期間也有傳染給他人的可能性，但是尚無證據。

莊人祥指出，考量該司機不像是被未明的社區感染源，「暫不調升旅遊疫情建議等級」。莊人祥強調，未來若出現不明原因的社區感染，才可能定調為「持續性社區感染」，屆時將視情況調整旅遊疫情建議等級。

(中時電子報)