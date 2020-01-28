英國首相強生今天同意讓中國電信巨擘華為，在英國未來的5G行動網路建設扮演有限角色。這項抉擇恐損害與美國的關係，因為美國擔憂中國可能利用華為竊取西方國家的機密。
路透社報導，強生（Boris Johnson）面對他脫歐外交政策後的最大考驗，決定將「高風險供應商」排除在5G網路的敏感核心部分之外，且這些供應商在非敏感部分的參與程度有最高35%上限。
儘管英國政府未明確指名華為，但英國通訊部門透過聲明提及，「高風險供應商」將被排除在所有關鍵網路及敏感地點之外，例如核子設施及軍事基地。
報導指出，這項決定將讓美國總統川普政府失望。川普政府憂心中國可能利用華為竊取機密，且曾警告英國政府若讓華為參與5G建設，美國就可能削減雙方情報合作。
華為副總裁張建崗則表示：「華為獲得英國政府的保證，我們可以繼續跟我們的客戶合作，以確保5G的推展步入軌道。」
(中央社)
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