針對武漢疫情問題，副總統當選人賴清德今（28）日受訪表示，台灣跟國際社會一起幫助大陸防治疫情，也等於幫助台灣也幫助國際社會，這原則其實很清楚。他說，台灣跟大陸只有一水之隔，若大陸疫情擴散，台灣一定會受影響，站在防疫基本原則，疫情源頭一定要控制住。

有網友在自己的臉書粉絲頁《文翔論政》中指出，賴清德的話講出了高度。因為台灣向來以民主自豪，國際上也積極參與人道工作，如果台灣伸出援手，對岸人民會記得，他們的新一代會記得，當時出手幫忙的是台灣人！台灣自詡為民主燈塔，也一直以民主制度自豪，這不是展現我們的制度優良的好機會嗎？

網友認為，行政院只要講確保國內所有人都能取得足量口罩不就好了？禁止出口口罩算啥功德政策要拿來宣傳？整件事都鬧劇，幼稚園一樣。

如果忘了人道使命，也忘了如果全大陸都變成疫區，台灣距離大陸也不遠，唇亡齒寒，豈是我們可以笑看對岸的理由？

(中時電子報)