即將脫歐的英國，首相強森已表態準備批准華為參與英國5G網路開發。其它歐盟幾個主要大國德、法等，至今對美國要求拒用華為設備的壓力，仍擺出不想合作的態度，這些國家為何寧可抗拒美國以「用華為，就拒絕共享情報」的要脅，堅持用華為，其實各國都各自的打算。

近年大家都只注重陸美貿易戰，但其實歐美之間的貿易衝突也不少，法國開徵的數位稅，美國揚言徵精品、紅酒稅、德國威脅被徵的汽車稅(預計25%)，都讓歐洲各國興起同仇敵愾之心。

德國更是顧慮，如果美國為保護其國內汽車業，真的開徵了汽車稅。那大陸，這個全球最大汽車市場更是失去不得，如果德國真的禁用了華為，大陸可以德國汽車業為報復。汽車跟半導體不同，大陸已有很成熟、完整的體系，失去德國車，對大陸⁮來說是不痛不癢。

意大利、西班牙都是很早就同意用華為了，當然就是因為意大利的汽車及精品業不可缺了大陸這個版圖，西班牙也是沒有什麼籌碼對抗大陸。法國態度目前曖昧，全看跟美國談判的數位稅的結果了。但目前看來，還是華為佔上風。

(中時電子報)