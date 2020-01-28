外送員在臉書《靠北熊貓》表示，一名客人疑似因不耐久候，竟傳訊嗆他「出車禍是嗎」，讓他心寒 (圖／翻攝自靠北熊貓)

受到寒流影響，春節假期不僅溫度低還下雨，許多人因此不想出門，紛紛叫外送送餐到府，一名熊貓外送員收到客人訊息，打開後只看到五個字，直說好心寒。

這名熊貓外送員在臉書《靠北熊貓》PO文，開頭先表示希望外送員們要有職業道德，做一天和尚敲一天鐘，如果真的覺得太奴就別做，接著分享自己今天初四遇到的兩件事，一件讓他心暖，一件讓他心寒。

原PO說，暖的事情是，自己送餐路不熟，不小心騎進西門徒步區，因此被警察攔下開單，開完單後一對年輕夫婦走過來安慰他，表示自己常叫熊貓，知道外送員的辛勞，塞了300元給他說「辛苦了」，讓他備感窩心。

豈料接著送單時，一位客人似乎不耐久後，竟然傳訊息給他嗆「出車禍是嗎」，讓他頓時傻眼，直說怎麼有這麼噁心的人。原PO表示，自己冒著風吹雨淋提供服務，就算覺得等太久也不該這樣詛咒人。

不少網友看到氣炸，直說：「奧客真的死不完」、「想吃特製過的餐點是嗎」、「那就順他意，把他餐點撞爛再送好了」、「是我就直接嗆你家死人嗎」、「大過年說這種話會有報應的」。

(中時電子報)