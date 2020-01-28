28日下午，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山教授接受了新華視點的採訪。在採訪中，他表示「疫情什麼時候達到高峰，很難絕對地估計。不過我想應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模地增加了。」

此外，鍾南山也表示，發熱仍是新冠病毒感染的典型症狀。「10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。」

關於新型冠狀病毒的診療方案，鍾南山也表示目前還沒有完全有針對性的藥物，但是科研和醫學工作者想了很多辦法，生命支援技術大有提高，死亡率肯定會再降低的。

至於醫院醫生的配置，醫院除了配備傳染病專家，還要配備重症方面的專家。單純傳染病專家是不行的，有重症醫學專家共同努力，才有可能更好地搶救病人。

關於疫情來源，鍾南山表示科學家正在尋找新型冠狀病毒中間宿主，2019的新型冠狀病毒最早發現在一種蝙蝠身上，但中間宿主尚未明確。

他補充道，應對疫情要抓住兩個要害，一個是早發現，一個就是早隔離。這兩條是最原始，也是最有效的辦法。

(中時 )