寒流再發威！中央氣象局指出，今天深夜至明天(29)清晨高雄以北、東北部地區將有10度以下低溫發生的機率，明桃園以北、宜蘭仍濕冷，故白天氣溫上升不明顯。

中央氣象局臉書上提到，受到寒流影響，今晚起至2月1日清晨間，局部平地會有10度以下低溫，而明(29)日白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅13、14度，除高屏及臺東高溫20、21度外，其他高溫也只有16至19度，中南部日夜溫差大。

氣象局一張圖解釋春節後半部天氣。（氣象局）

氣象局說明，降雨部分，迎風面水氣仍多，桃園以北及宜蘭整天陰天偶雨，不易有陽光露臉，故白天氣溫上升不明顯，高溫多只有10至14度，整天感受相當寒冷；中南部地區水氣減少，山區仍有零星雨，平地多雲時晴，雖然可以有陽光露臉，但在冷空氣影響之下，白天還是可以感受到一些寒意。

氣象局補充，30日至2月1日水氣開始全面減少，但寒流持續影響，天氣感受上還是十分寒冷，中部以北、東北部平地低溫普遍下探8至10度。直到2月2日起才會開始回暖，感受較溫暖舒適的氣息。

(中時電子報)