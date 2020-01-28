中國旅行社協會官方微信號27日發布了一份來自大陸在線旅行服務商分會給海外旅遊供應商的倡議（下稱《倡議》），呼籲境外商家給予大陸遊客優惠退改措施。

據《澎湃新聞》報導，作為中國旅行社行業協會在線旅行服務商分會會長單位，馬蜂窩旅遊聯合途牛網、驢媽媽旅遊網、中青旅遨遊網等十多家大陸在線旅遊服務商，共同向海外旅遊商家發出倡議，呼籲海外商家協助各平台為大陸遊客提供疫情期間的保障機制，全力降低遊客損失。

《倡議》指出，大陸是世界最大的旅遊客源國，每年有超過1億大陸遊客進行出國旅遊。春節期間正值大陸遊客的出行高峰，受疫情影響，大量大陸遊客取消了旅行計畫。大陸鐵路部門、民航部門與航司、各大在線旅行服務商先後出台政策，免除疫情期間因預訂、變更、取消、延期產生的相關損失及手續費。

《倡議》提出，由於出國旅遊產品的構成往往比較複雜，遊客購買的「跟團遊」、「機＋酒」等打包形式的出國旅遊產品較多，因訂單取消帶來的機票、簽證、地接、酒店等一系列問題使遊客承受了更多損失。在此情況下，《倡議》號召各海外旅遊供應商與各大大陸在線旅行服務商攜手，積極妥善地為遊客辦理取消或延期出行事宜，全力降低遊客損失。

當日，去哪兒網、途牛等在線旅遊平台再次升級退款保障，將產品範圍虧大到全球範圍，除已發生的簽證費和保險費外全退，而26日，攜程率先發布消息指出，推出被暫停團隊遊特殊退訂政策，並將之前啟動的重大災害保障金的金額由1億元（人民幣，下同）提升至2億。

(旺報 )