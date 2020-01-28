新型冠狀病毒武漢肺炎疫情嚴峻，美國更確診五宗武漢肺炎個案。美國當局不僅提升對中國的旅遊警示級別，另有美國航空公司延長免費更改機票的限期，便利旅客因應疫情而更改行程。

香港經濟日報報導，美國疾病預防控制中心（CDC）當地時間27日宣布，對中國的旅行警示提升到最高級別，同時建議美國國民避免到當地作不必要的旅行。

美國航空（American Airlines）及達美航空 （Delta Air Lines）為應對新型冠狀病毒疫情的變化，宣布將針對前往中國北京及上海的航班，延長免費更改機票費用的期限至2月底。

另外，聯合航空（United Airlines）亦宣布將針對前往北京、上海、成都的航班，延長免費更改機票費用的期限至2月底。如乘客於上周二（21日）前購買了前往武漢的機票，更可由現時至3月29日內向航空公司申請退款。

美國疾病預防控制中心表示，正密切監視抵達美國20個機場的旅客當中，會否有旅客出現新型冠狀病毒的症狀，截至27日已向約2,400人進行篩查。該中心更要求來自武漢的航班，必須於五個指定機場降落，讓旅客接受集中檢測。五個指定機場包括紐約甘迺迪國際機場（JFK）、亞特蘭大機場（ATL）、芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）、舊金山國際機場（SFO）及洛杉磯國際機場（LAX）。

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