世界衛生組織（WHO）剛剛將新型冠狀病毒肺炎的全球風險由「中度」提升至「高風險」，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也於27日前往北京瞭解疫情發展。中國國家主席習近平28日傍晚與譚德塞會面，強調會即時發佈疫情資訊，加強與國際合作。

新華社報導，習近平與譚德塞會面時強調，民眾生命安全和身體健康始終是第一位，疫情防控是當前最重要的工作。習近平指出，中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情訊息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。

習近平還稱，自己一直親自指揮、部署，相信只要堅定信心、堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，完全有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

譚德塞表示，在疫情面前，中國政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措。中方公開透明發布訊息，在短時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。他相信，中國採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。世衛堅定支持中國抗擊疫情採取的舉措，願同中方加強溝通和合作，提供一切必要協助。

(工商 )