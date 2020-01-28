大陸國家外匯管理局表示，為支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控，對疫情防控有需要的，企業借用外債限額等可以取消；與疫情防控有關的其他特殊外匯業務，銀行可先行辦理，並向所在地外匯局報備。

新浪財經報導，外管局指出，各地外匯分支機構要啟動應急處置機制，對於有關部門同地方政府所需的疫情防控物資進口，按照特事特辦原則，指導轄內銀行簡化進口購付匯業務流程與材料，切實提高辦理效率。

對於境內外因支持抗疫匯入的外匯捐贈資金，銀行可直接通過受贈單位已有經常項目外匯結算帳戶，便捷辦理資金入帳和結匯手續。暫停實施需開立捐贈外匯帳戶的要求。

外管局又稱，企業辦理與疫情防控相關的資本項目收入結匯支付時，毋須事前、逐筆提交單證材料，由銀行加強對企業資金使用真實性事後抽查。疫情防控確有需要，企業借用外債限額等可取消，並可通過線上申請外債登記，便利企業開展跨境融資。銀行應當密切關注個人用匯需求，鼓勵通過手機銀行等線上管道辦理個人外匯業務。

(工商 )