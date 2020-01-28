香港特首林鄭月娥28日召開記者會，呼籲在大陸的香港人盡快返回香港，並在條件許可下，返港後的14日內留在家中，如要外出亦須戴口罩。

香港信報報導，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，林鄭月娥28日召開記者會說明港府最新因應措施。她在會上呼籲香港民眾，不要在這段時間到有疫情的地方，亦減少出外旅遊，否則會製造感染風險。

她說，正與中央政府商討，在安全和可行情況下，安排滯留湖北省的港人返港。截至27日為止，透過香港5個駐大陸的經貿辦共收到107宗港人求助，涉及約200人，全部與湖北省有關，當中沒有學生。主要是因為當地公共交通服務中斷而滯留當地，香港駐武漢經貿辦會提供協助。

至於目前在香港的湖北人，林鄭月娥表示沒有確切統計數字。但這些陸客的簽證一般是7日，預料人數會愈來愈少。

針對防疫用品不足問題，林鄭月娥稱，港府已經用盡各樣方法在全球採購防疫物品。林鄭月娥表示，防疫物資供應相對緊張，包括口罩和消毒洗手液等，政府已經不斷與供應商保持聯絡。但這段時間可能因為放假停產，加上社會上有焦慮，出現搶購防疫物品情況。

(工商 )