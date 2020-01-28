瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一透露，中國大陸的武器銷售額已經超過俄國斯，成為世界第二大武器製造國，僅次於美國，並且中國大陸對外國武器和軍事技術的依賴也越來越小。

俄國衛星網報導，SIPRI表示，美國在2017年的武器銷售額約為2266億美元，中國大陸以700億美元至800億美元的估計銷售額排名第二位，俄羅斯全年武器銷售額估計為377億美元 ，排在第三位。

中國大陸武器銷售量其實在過去10年就一直高速成長，由於缺乏透明度，所以過去的榜單很難列入。但是隨著大陸的軍事工業公司的可用資料公布，現在對大陸軍火工業的規模，已經有進行合理而可靠的估算。

SIPRI研究所表示，根據2015年至2017年數據的分析，大陸有4家軍火公司可以得躋身世界前二十大軍火生產商之列，這些軍火公司涵蓋了航空、電子和陸地系統等領域。

負責軍用機研發與製造的「中國航空工業集團」(AVIC)，在2017年的總銷售額估計為201億美元，這樣的成績將使其成為世界第6大武器生產國；主要擔任陸地裝備，比如戰甲車生產的「中國北方工業集團公司」（China North Industries Group Corporation），銷售額172億美元，列名全球第8；同樣是裝甲車輛生產的中國南方工業集團公司（CSGC），銷售額為122億，列名第9；還有生產雷達和軍用電子產品的中國電子科技集團公司（CETC），銷售額46億美元，列名第19。

AVIC是一個多個航空工業廠的集團，旗下還分成瀋陽飛機製造公司、成都飛機製造公司等，是一種集合體。

至於武器銷售前5名分別是：第1名-洛克希德馬丁(美國)、第2名-波音(美國)、第3名-諾斯洛普格魯曼(美國)、第4名-雷神(美國)、第5名-BAE系統(英國)。

《南華早報》稱：「中國大陸的國防自主實力已逐漸走向獨立發展，對外國武器和軍事技術的進口越來越少，有助於對外銷售自產的武器。」

習近平在2017年宣示，「2035年實現人民解放軍（PLA）的現代化」以及「2050年成為世界一流部隊」的計劃之後，過去兩年間，北京取得了重大進展。

習近平在2019年11月的解放軍空軍成立70週年慶典上，重申了這一目標。軍事專家認為，他的確有本錢這樣說，包括殲-20戰機、運-20大型運輸機，和研發中的轟-20匿蹤轟炸機，都逐步實現中國大陸軍事裝備的現代化。

第一艘大陸自製航空母艦「山東號」在上個月開始服役，最近也完成了首次的戰機起飛和降落。中國航空航天公司也取得了長足的進步。最大的武器銷售則是武裝無人機，彩紅4式(Rainbow-4)，獲得頗多中東國家的合約，包括伊拉克與沙烏地阿拉伯。泰國則購買大陸製的VT-4主戰車，數量達到42輛。

(中時電子報)