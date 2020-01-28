大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，美國、法國和日本都有確診個案出現。28日中央流行疫情指揮中心公布國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，指揮中心擴大提升中國大陸(不含港澳)之旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)。大陸傳染病學家李蘭娟今天（28日）表示，最快一個月可研製出疫苗。

浙江省疾控中心相關的檢測團隊在24日已成功分離新型冠狀病毒毒株。據《東網》報導，團隊負責人今天表示，分離毒株有助於研製疫苗，緩解目前武漢肺炎沒有特效藥的困境。但仍難以預計疫苗甚麼時候可以上市，疫苗需經過臨床實驗，時間比較長，它是一個非常科學的過程，所以現在沒法判斷。大陸傳染病學家李蘭娟則指出，「毒株出來以後，疫苗最快的速度也要一個多月」。

《中時電子報》將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，若身體有不適，請聯絡防疫專線：1922，盡早就醫！

以下為1月27日

05：00

美國加州洛杉磯郡已確診首起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎病例，這也是美國境內第4起武漢肺炎確診病例。

04：00

大陸國務院宣布，2020年春假延長至2月2日，2月3日起正常上班。各地大專院校、中小學、幼稚園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

江西省新增12起確診病例、遼寧省新增1起確診病例。

澳門衛生局宣布新增第6例確診病例

出現一例只有9個月大的北京女嬰確診感染武漢肺炎，成為年齡最小的患者。

香港累計個案增至8起

以下為1月26日

19：00

臺灣再新增1例確診 累積已4例

16:55

美國加州橙縣宣布新增1例，總數增至3例。

14:59

香港新增1例，總數增至6例。

10：51

恐超級傳播，韓國出現第3起武漢肺炎。

澳門新增三例，累積共五例。

10：10

新加坡衛生部今（26）日凌晨發布最新消息，確認當地出現第4起境外移入的武漢肺炎病例。

09:27

加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。

04：00

馬來西亞當局25日晚間通報第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。

湖北省黃石市確診31例病例，25日其中一例病人不幸身亡。

以下為1月25日

11:00

法國增加一例。

11:49

陸再新增二宗。

14:24

陸再新增三例。

14:43

馬來西亞失守，確診三例。

15：38

據NHK報導，日本確定第三例武漢肺炎病例，確診的患者是從武漢赴日旅遊的30歲大陸女性。

15:57

新華社報導，香港特區政府衛生署24日通報，香港新增3例新型冠狀病毒肺炎患者，均來自武漢，目前香港確診累計個案為5例

16:04

外媒報導，澳大利亞新增3例確診病例，總數增至4例。

17:37

央視新聞報導，青海確認1例新型肺炎病例。

17:46

@首都健康：北京新增2名治愈病例。

18:00

央視新聞：天津新增確診1例，總數增至10例。

18:21

央視新聞：遼寧新增確診1例，總數增至16例。

18:42

央視新聞：北京新增確診5例，總數增至41例。

18:52

央視新聞：雲南新增確診6例，總數增至11例。

00:19

人民日報：遼寧新增確診1例，總數增至17例。

(中時電子報)