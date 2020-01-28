歌手范瑋琪因台灣政策禁止出口口罩一個月，氣到她在私人臉書大罵行政院長是狗官，延燒一天。雖然她已在中午道歉，但效應持續發酵，也連累大小S姊妹的日本捐一萬口罩事件，如今打著「上海妹子」的網紅廣告小妹都出來提3點開嗆，坐看范瑋琪粉專被出征。

自稱「上海妹子」的廣告小妹，在臉書發文表示「生產國怎麼會缺口罩」。（圖／凡槿（廣告小妹）臉書）

范瑋琪27日在私人臉書上寫下，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息...」。此番言論，洗版一整天的新聞，現在就連「上海妹子」網紅廣告小妹都出來表示「黨的孩子我都說得這麼明白了！中國（大陸）不缺口罩，咱是口罩生產國。」。

更提出3點打臉范瑋琪，「一、台灣必須先確保島內貨量夠。二、中國（大陸）是口罩生產國。三、台灣vs祖國，是台灣比較缺口罩，也是台灣比較依賴進口口罩。所以到底為啥台灣有義務要賣口罩給祖國啊？誰能給我解釋解釋？？」。

(中時電子報)