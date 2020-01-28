美國空軍一架E-11A周一墜毀阿富汗東部加茲尼省（Ghazni），國防部官員證實，已尋獲屍體，並正在確認他們的身分。

據路透與CBS新聞網28日報導，加茲尼省警察局長瓦達克（Khalid Wardak）說，按照他們所獲得的情報顯示，有4具屍體，雖有2人生還，但卻失蹤了。

美軍雖承認一架E-11A墜毀，但駁斥了阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）所謂軍機是被他們擊落的說法。周二稍早，阿富汗部隊為了設法抵達墜機地點，而與控制當地的塔利班民兵爆發衝突。

(中時電子報)