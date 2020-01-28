4死2失蹤 美軍機墜毀阿富汗原因成謎 23:152020/01/28 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國空軍一架E-11A周一墜毀阿富汗東部加茲尼省（Ghazni），國防部官員證實，已尋獲屍體，並正在確認他們的身分。 據路透與CBS新聞網28日報導，加茲尼省警察局長瓦達克（Khalid Wardak）說，按照他們所獲得的情報顯示，有4具屍體，雖有2人生還，但卻失蹤了。 美軍雖承認一架E-11A墜毀，但駁斥了阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）所謂軍機是被他們擊落的說法。周二稍早，阿富汗部隊為了設法抵達墜機地點，而與控制當地的塔利班民兵爆發衝突。 (中時電子報) #阿富汗 #美國 #E-11A #墜毀 #軍機 #死亡 #失蹤 #衝突 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》美軍機墜毀 塔利班稱擊落 無人生還 23:002020/01/27 軍事 才4架 美「空中WiFi」阿富汗折損 09:042020/01/28 軍事 軍事熱門新聞 超越俄羅斯 大陸是第二大武器製造國 - 軍事 才4架 美「空中WiFi」阿富汗折損 - 軍事 6死2失蹤 美軍機墜毀阿富汗原因成謎 - 空軍 運20沒成熟 解放軍馳援武漢仍搭伊爾76 - 軍事 影》美軍機墜毀 塔利班稱擊落 無人生還 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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