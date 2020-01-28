《炮仔聲》演員前往埔心牧場辦見面會。（三立提供）

《炮仔聲》演員前往埔心牧場辦見面會，畫鼠送粉絲。（三立提供）

三立八點台劇《炮仔聲》年初五才開工，劇中演員陳小菁 、劉沛緹、李亮瑾、璟宣、余秉諺 、劉至翰等，特別利用初四(28日)假期至埔心牧場走春，並舉辦新春粉絲見面會，即使寒流來襲冷颼颼，現場還是擠滿超過千位熱情粉絲，相當熱鬧！年初五《超級紅人榜》歌手林喬安、高佳群、陳孟賢、林孟宗、吳美琳及李吳兄弟也將在埔心牧場舉辦新春演唱會。

演員們在新春見面會中發揮創意，畫出心中的金鼠，並親自簽名贈送給台下民眾。陳小菁、劉沛緹、李亮瑾、璟宣也難得開金嗓，又唱又跳把氣氛熱到最高點，劉至翰與余秉諺則當綠葉在旁邊伴舞。他們也玩比手畫腳猜鼠年吉祥話，現場笑聲不斷。

難得放5天年假，每位藝人都過得相當充實。陳小菁透露今年賭運旺，以前每年都是大輸家，今年只打了兩圈就大贏5位數，她還特別強調自己沒有牌技也沒有穿紅內褲，但運氣就是這麼好！也許贏錢心情好，在活動前還大發紅包給工作人員，被誇好大氣！劉至翰則是陪100歲的奶奶打牌，結果爸爸竟然胡了奶奶的牌，被大家罵不孝。李亮瑾家裡今年新添媳婦一起過年，由於武漢肺炎疫情，大家都在家裡打牌，甚少出門，親家還特地開了六小時的車到她家打牌，結果卻成為她的手下敗將，她笑說特別警告弟弟回去日子不好過了。

今年最賺的就屬余秉諺，他為了替家人省事，買了很多冷凍年菜，結果買一份竟然送錯來了二份，打電話去店家，店家說留著吃就好，於是一樣的菜色他們從除夕吃到初三，連吃了4天。

劉沛緹在《炮仔聲》飾演正被關的惡媽，她開心笑說自己今天被放風了。透露過年也跟大家一樣進行「手部復健」，截至目前成績還不錯，不過由於她最近沒戲，所以會打到初十五才能見真章，劉沛緹也忍不住向劇組喊話趕快讓她歸隊，因為實在是關太久了。

(中時 )