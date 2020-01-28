2020總統大選，總統蔡英文連任。2024年總統大選將是新局面，國民黨、民進黨兩黨由誰出馬角逐大位呢？而被點名台北市長人選之一的民進黨新科立委高嘉瑜直言，不會參選市長，稱外界很希望吳怡農、蔣萬安「雙帥對決」。網民潑冷水說，若沒意外，會是賴清德、鄭文燦這些大咖的舞台，不會輪到吳怡農。

PTT網民貼文表示，民進黨也該開始考慮接班問題了，下一任雙北市長會是2024總統的前哨戰，反正都是不會贏，要看誰輸得漂亮，誰就有2024出線的資本，所以沒意外會是賴清德、鄭文燦這些大咖的舞台，不會輪到吳怡農。到時蔣萬安選市長就會被拱辭立委，選上了也非辭不可，所以吳怡農專心準備立委補選比較實在。

另一位網民卻有不同的想法，直指以往的觀念，只要雙北市長選舉輸得漂亮，就有選總統的資本，例如陳水扁及蔡英文等兩人，但這種說法是舊觀念了。現在是誰能爭取到黨中央的支持，誰就能出線，這跟輸不輸雙北關係不大。即使六都丟四都，也可以靠黨中央支持拖到初選逆轉。

該網民認為，國民黨若是由新北市長侯友宜出馬，就打不倒了，民進黨會由誰來爭這一席當炮灰呢？再來，台北市長選舉若是三腳督，民進黨必敗，同樣是炮灰，還可能會輸得灰頭土臉。台北及新北市長選舉，民進黨應該會讓年輕人上陣累積經驗。

該網民也分析說，台北及新北市長選舉，民進黨應該會讓年輕人上陣累積經驗。鄭文燦的關鍵是在桃園輔選，能不能贏得漂亮，光贏不夠，輸的話他也不用選總統了；賴清德在副總統位置上，反而要看他會不會是2022年全國輔選要角，若是，就是他的鍋！

(中時電子報)