台灣股市2019年伴隨著美股大漲而表現也相當亮眼，全年大漲2269點，漲幅約24％，市值增加7.4兆元，以交易所統計開戶數1053.6萬換算，平均每位股民約賺70萬元。

但在指數大漲的背後，19年產業強弱差異性卻也異常地大，舉例來說，台積電受惠5G時代來臨，加上十奈米以下的先進製程投產，19年全年股價大漲47％，股價、市值雙雙創下掛牌以來歷史新高。不過，昔日千元股王太陽能廠益通，由於去年6月至11月連續6個月營收掛蛋，根據櫃買中心規定，益通已在今年1月13日宣布中止買賣，正式下櫃。

由此可見，金鼠年應該以產業成長趨勢為主要投資脈絡，緊緊搭配觀察法人籌碼面，將是掌握過年紅包行情的關鍵，才不會賺了指數卻賠了價差。

去年台股創下近30年新高，台股龍頭台積電當然功不可沒，隨著5G時代來臨、台積電10奈米以下先進製程成為不可或缺的重要推手。去年10月的法說會上，台積電總裁魏哲家表示，決定擴大資本支出預算，預估達140至150億美元，較原本規畫的預算，全年上調幅度接近四成，也創下台積電歷史罕見的調升幅度。

半導體設備股業績爆發

受惠台積電、三星調高資本支出

在台積電與三星紛紛調高資本支出、衝刺先進製程下，半導體設備股迎來業績爆發性的成長。根據財政部統計處最新公布數據，19年12月半導體設備進口金額來到37.06元，年增158.6％。從台積電今年的發展來看，以廠建工程及半導體設備為主的台積電資本支出概念股，仍將持續有成長機會。

另一方面，由於5G帶動半導體業成長，半導體耗材矽晶圓也不會缺席。環球晶（6488）董事長徐秀蘭一九年底參加台積電供應鏈管理論壇，針對矽晶圓產業提出最新看法，認為客戶端需求已經在第四季有轉好跡象，預計矽晶圓產業將從今年上半年起轉為復甦，加上第三代半導體材料——碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）新應用將開始逐步發酵，預計矽晶圓產業在金鼠年將過個好年。

值得注意的是，環球晶在16年併購美國的矽晶圓製造商SunEdison之後，一躍成為全球半導體矽晶圓的前3大供應商，目前擁有「10國16廠區」，全球市占率僅次於日本大廠信越與日本勝高。除此之外，根據櫃買中心「富櫃50指數」今年一月分季度審核結果，已經將中美晶（5483）納入成分股之一，未來有機會推動買盤增溫。

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《今周刊》第1205-1206期

(中時電子報)