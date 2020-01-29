新的一年想好好存錢？不妨參考一下美國富翁們的省錢妙招吧！CNBC報導，美國有不少白手起家的百萬富翁，他們深知節儉的重要性，儘管已經成為大家眼中的有錢人，也不改消費模式，以下為美國3位百萬富翁Jay Leno、Graham Stephan及Barbara Corcoran的獨特省錢術。

報導指出，美國電視節目《Tonight Show》前主持人Jay Leno雖然喜歡收藏名車，但他對衣服卻不感興趣，對他而言，在百貨公司購買衣服很浪費錢，「我只有要足夠的衣服遮住必須遮住的部位就好。」Jay Leno說道。

靠拍影片致富的YouTuber Graham Stephan目前月收入高達22萬美元，但他有個堅持，就是絕不在外面買咖啡。他認為星巴克等咖啡店的咖啡定價都很荒謬，而自己在家沖一杯咖啡只需20美分。此外，他也和Jay Leno一樣不喜歡花大錢買名牌貨。

房地產天后Barbara Corcoran則是搭機只坐經濟艙，「我永遠不會花錢購買商務艙或是頭等艙的機票。」她說，登機前會在機場買水果、奶酪、法式麵包或是一瓶小酒，並準備桌布和餐具擺盤，「當我打開這些美味餐點時，這感覺比那些坐在商務艙或頭等艙的人好多了。」

(中時電子報)