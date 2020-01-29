劉嘉玲2008年和梁朝偉在不丹完婚，兩人相戀20多年，結婚12年，卻堅持不生小孩，而劉嘉玲過去曾被主持人金星問此事，她大方說不生小孩是兩人的共識，主因是「太大的責任」，她吐露說：「我們很尊重自己的行業，尊重自己的工作」，要扛的責任已經夠多，便決定不當父母也沒關係。

劉嘉玲和梁朝偉有共識不生小孩。（圖／達志影像）

劉嘉玲2006年上《金星秀》時大方聊婚姻，她形容心中的梁朝偉是相當浪漫空靈的藝術家，可以突然買張機票就只為了去紐約中央公園逛逛，而劉嘉玲則是偏向理性、計畫派的人，兩人幾乎吵不起來，劉嘉玲也談到當年認定梁朝偉的契機，是自己的父親突然過世，才讓她突然覺得應該結婚給自己、也給梁朝偉的家人有個交代。

劉嘉玲談不生小孩主因。（圖／翻攝自秒拍）

金星接著問了大家都關心的問題，說：「孩子呢？是兩個人決定不要了呢？」劉嘉玲點頭說是兩個人討論出的結果，「尤其是他（指梁朝偉），他是一早就決定了」，而劉嘉玲起初也不想要，後來見身邊每個朋友都在生，「像是買包一樣，她有一個，我也要有一個」，讓劉嘉玲一度動了想當媽的念頭。

劉嘉玲透露，但這念頭一閃即逝，因為感受到這決定隨之而來的壓力和責任太大，除了兩個身為成年人的責任，也要對另一個生命負責，她才決心放下當媽媽的想法，一輩子和另一半過兩人世界就夠了。

(中時電子報)