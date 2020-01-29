女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，29歲的她有著35E的傲人身材，去年1月她宣布脫單，和大她15歲的港星尹子維交往，但期間兩人頻傳口角，最終8月宣布分手。外界狂猜兩人情變主因，當事人都不願多說，去年底有網友發文稱男方的明星媽媽胡燕妮太美，「不認為婆婆和這個兒媳能溝通順暢」，而徐冬冬也親自回應。

徐冬冬身材火辣。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬去年底曬出和尹子維合照宣布分手，但強調兩人還是最好的朋友，有自媒體稱女方被拋棄，徐冬冬則生氣轉發說：「一段感情的結束或開始，都是雙方自己的事情，與任何其他人無關，我們只需對自己和彼此負責就好。」更強調不開心的是舊愛被形容是大齡男星，「尹老師在我心目中始終是個成熟儒雅有擔當的人，你隨便給人貼上這樣一個標籤，是非常非常不尊重人的行為」

尹子維和媽媽胡燕妮。（圖／中時資料照片）

而徐冬冬後來因割粉瘤送急診，卻被有心人批評炒作，尹子維隨後發文表示心疼，更替徐冬冬抱不平，「雖然我們最近不是很近，但是我很理解冬冬做的一切，都是為了工作能做的更好，能給家人多一點付出。」可見雙方確實沒有交惡。

徐冬冬回應網友。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

近日，有網友曬出尹子維媽媽胡燕妮過去美照，說：「但單從氣質看，尹子維他老媽真的甩徐冬冬一百條街不止啊。分手了未必是壞事，不認為他們合適，更不認為婆婆和這個兒媳能溝通順暢。」認為婆媳問題也算是兩人分手的隱性主因，徐冬冬則回應說：「阿姨的確是大美女，也是我的偶像。必須甩我1000條街」，網友讚她：「各有各有美，沒有可比性」、「阿姨也美，你也美」、「妳也不差，真的」。

(中時電子報)