2019年高價股大漲，投資高價強勢股，去年是贏家。但台股盤勢已有悄悄變化， 2019年第四季起，低價銅板股逐漸轉強，成為盤面主流。最新一期的《財訊》對於金鼠年的選股方向，提出了清晰的方向，值得投資人留意。

根據《財訊》報導，未來選股可以鎖定低股價淨值比、低價轉虧為盈、低成交量高殖利率三方向，在台股一萬兩千點的高檔區，也可以找到便宜好股。這些公司的未來價值將漸漸被看見，成為台股新明星。

根據《財訊》報導，去年是台股豐收的一年，尤以高價股的漲勢為甚，在指數衝高到一萬二千點之際，百元以上的高價股多達兩百家之多。只不過去年強漲的行情，都是競爭力超強的企業，股價幾乎都屬百元、千元俱樂部，可惜多數投資人畏懼高價股，許多人都沒有搭上這波台股多頭列車。

群益投信投資長李宏正預估，今年股市整體漲幅雖不如去年，但去年獨強的高價股，資金外溢效益今年將會出現，低基期的股票將有轉機，投資人會感覺投資賺錢比較容易些。

事實上，台股的這種外溢現象，已經在2019年第四季慢慢浮現，許多低價股業績雖尚未成長，但股價已經有強勢上漲的態勢。

今年一月初，台灣兩大護國神山台積電與聯發科，股價不漲反跌，權值股股價的短線修正，接下來，讓有題材的低基期銅板股接棒，形成股市的新風潮，可能躍為鼠年的台股明星。

財訊雙週刊

(中時電子報)