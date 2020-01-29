台北市第四選區，民進黨派出2014、2018年連二次勇奪議員第一高票，擁有「港湖女神」之稱的高嘉瑜，成功挑戰國民黨現任立委李彥秀。高展開謝票行程，在傳統市場捧起「一粒50」的神祕東西，問網友們這是什麼？網友現身解惑：「豆薯，加蒜苗跟雞蛋煮湯超好吃！」

高嘉瑜在臉書發文，寫道：「大家知道我手上拿的是什麼嗎？不上市場不知道的美食！」附圖是他雙手捧起「一粒50」的巨大農作物，老闆則在一旁笑得合不攏嘴。

文章一出，討論熱烈，獲得近7000個讚。有人現身解惑：「豆薯，加蒜苗跟雞蛋煮湯超好吃！」其他網友則紛紛回應：「逛傳統市場的確可以發現很多樂趣！也希望所有傳統市場的環境及品質可以提升，增加來客率，也保有特色！」「刈薯，基隆燒賣裡面的食材」、「豆薯，然後大推用豆薯的北回水晶餃」、「期待能看到美女嘉瑜姐姐的直播廚藝料理秀手藝」。

(中時電子報)