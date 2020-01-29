高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜，因草根作風、接地氣形象，擁大批基層支持者。韓最終以260萬票之差，輸給力拚連任的總統蔡英文，「韓粉」們大失所望、難以置信。曾自掏養老金挺韓的「庶民王奶奶」直言，自己很傷心，從1月11日開票至今，都還在療傷。

王奶奶受訪表示，韓國瑜讓自己回憶起蔣經國時代台灣榮景，自己由衷盼望，年輕一代也能享受他們那個時代的美好，所以奮不顧身挺韓。他理解年輕人有年輕人的想法，國民黨也確實有很多地方讓他看不下去，包括黨主席亂象、內部組織腐敗等，他也認為再不痛改前非就毀了！但看到韓最後竟然輸成這樣，心裡還是很難過。

王奶奶坦言，韓國瑜這次真的戰得很辛苦，因為國民黨內一堆「老賊」各自盤算，沒有人願意放下自我成見、個人利益，齊心砲口向外。縱然韓確有不足之處，例如有時候說話實在太快，有些年輕人的多元思想也該跟進，但相較擁有龐大資源、全國全黨一致力挺的蔡英文，韓真的很可憐。

對於韓國瑜大敗感想，王奶奶真情流露：「不要吵！我在療傷！」他表示，這也是身旁韓粉朋友共同心聲。王奶奶也呼籲，選舉是一時，情感是永恆，千萬別因為一時選舉破壞家庭、友朋和樂，就像韓敗選他們仍不會忘懷那段共同挺韓的心情；選舉結果已出，日子還是要過下去，贏的別去嘲笑輸的人，輸的人也別去挑釁贏的人，反正冷暖自知，投蔡英文的人四年後分曉。

(中時電子報)