就讀傳播科系並在畢業後進入媒體業工作，透過文字讓所有人掌握世界脈動，相信是許多人憧憬的「記者夢」，不過記者這份工作是否如此簡單？主播是否只要長的帥氣漂亮，就能輕鬆登上主播檯？《中時電子報》為你專訪中視記者兼假日主播陳采沂，讓讀者了解記者和主播在鎂光燈下，不為人知辛苦的一面，此外也要透露不少獨家小消息，讓粉絲更了解私下的陳采沂，究竟和鎂光燈前的陳采沂究竟有什麼不一樣？

陳采沂，目前在中視《60分鐘》擔任專題記者，並兼任假日主播，踏入媒體圈多年的她可以說是身經百戰，至於當年是什麼因緣際會下進入媒體圈呢？她表示因為從小給人的印象就是「愛講話又過動」，「說話」幾乎已經成了興趣之一，因此要找份兼具性趣的工作，「記者」絕對是首選之一，不過進入媒體圈後，每天工作必須與時間賽跑，還得承受過於常人的壓力，自然遇到不少挫折，她提到剛進入職場時，因為缺乏採訪經驗，加上對電子媒體重視的「影像概念」相當薄弱，常被搭檔的攝影罵，此外在前東家跑軍公教抗議新聞時，因為所屬電視台與抗議民眾政治立場不同，連線時被民眾刻意拿大聲公在旁搗亂，讓當下在捍衛工作專業的讓她受到干擾相當難過。

主播陳采沂透露在主播檯上遇到許多驚險狀況。（圖／陳采沂提供）

身兼假日主播的她，上主播檯播報時遇到的突發狀況，絕對不比擔任記者時還少，她提到印象最深刻的就是有次播報時，當下腸胃相當不舒服，除了得忍痛播報外，還要花心思走位兼接收導播指令，一度擔憂直接在全國觀眾面前「解放」，還好用意志力稱到廣告時間跟導播求救，才有時間上廁所解除危機，另一個難忘經驗則是在前東家必須播「台語新聞」，對台語不輪轉的她是項艱鉅任務，更曾因為發音不準確被觀眾投訴，讓她當下覺得丟臉，為了不讓噩夢重演，除了播報前花加倍時間順稿，對於不會講的名詞，就會改用「國語」帶過，此外更透露偷吃步的撇步，就是在不失原意之下，盡量把稿子簡短，因此後來播報台語新聞時，吃螺絲頻率也越來越少，成功客服職場上遇到的關卡。

陳采沂曾遇到瘋狂粉絲騷擾。（圖／陳采沂提供）

除了主播檯上突發狀況，私下遇到粉絲騷擾也是實有所聞，陳采沂表示某次播報的穿著，被觀眾投訴感到「不雅且噁心」，對此她表示已涉及「人身攻擊」，當下雖感到相當沮喪，也藉此檢討是否因為專業度不夠，才會讓觀眾只注意到外型，而此事件後便開始有粉絲私訊他，表示都看她照片做出「不雅」事情，還希望她能穿越曝露越好，最初她先貼出性騷擾防治法罰責警告對方，不過對方不為所動仍繼續言語騷擾，讓她只好出大絕直接封鎖對方，看來主播在播報時不僅要有應付突發狀況的應變能力，私下還要有高EQ處理惡意騷擾的事件。

陳采沂以過來人經驗給予媒體圈新人建議。（圖／蘇士亨攝）

在媒體圈打滾多年的她，也以自身經驗給予想進媒體圈的新人建議，她表示如今許多人想進入媒體圈，主要是為了當「主播」，而非為社會發聲的記者，但不論進媒體圈初衷為何，前提是必須調整好心態並確定目標，此外還要有高於常人的抗壓性及能夠吃苦耐勞，待人處事的態度也相當重要，更要有「沒有事情是做不到」的覺悟，否則在媒體圈很容易被淘汰掉，被問到若未來不從事媒體業，會想往哪個領域發展？對此她笑笑表示應該會往公關或主持界發展，畢竟還是不能脫離與「愛說話」有關的行業。

(中時電子報)