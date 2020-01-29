中視主播陳采沂給外界的印象，多是主播檯上和工作連線時，總給人嚴肅並難以親近的感覺，對此她表示由於跑政治線的緣故，得維持莊重且不苟言笑的形象，但卸下主播光環的她，私底下的個性與工作上可是差了十萬八千里，她除了用「活潑好動」自己之外，還自嘲是相當「沒氣質」的女生，至於興趣與多數人一樣都是旅遊和看電影，但也不忘強調身為巨蟹座的她，可是美食愛好者。

中視主播陳采沂喜愛旅行和大自然。（圖／陳采沂提供）

對於農曆年即將來到，身為媒體人的她只能在工作中度過，雖然不能出外走春，但仍要推薦大家熱愛的私房景點，她建議大家可以趁著七天年假，到南投水漾森林或忘憂森林走走，不僅能享受到大自然的芬多精，還能看到市區難見的美景，另外熱愛露營的她，也建議可以到南投仁愛鄉伴天聊露營區，會推薦此處主要是可以眺望北港溪之外，還有大片的落羽松和楓香樹，不僅能享受大自然美景，也能一圓許多人的網美夢，至於美食方面，她則是推薦近來嚐到的美食，是位於立法院附近的排骨麵店，Ｑ彈的麵條配上厚又酥的排骨，只能以「絕配」兩字來形容，此外重點是一碗百元有找，而且光小碗就夠飽餐一頓，絕對是物超所值。

此外過年大家都希望能招財迎來好彩頭，問到陳采沂是否有些招財的小秘訣？她表示雖然沒有專屬的招財小秘訣，但卻有個不會掉錢包的小撇步，就是在錢包裡放過過香爐的平安符或佛像卡，她表示聽同事建議試過此方法後，就沒有再掉過錢包了，也算是個不會「漏財」的一個小秘訣。

主播陳采沂透露「不漏財」小撇步，讓你過年守住錢包。（圖／陳采沂提供）

此外熱愛旅遊的她，被問到若有一個月長假可放，最期待的就是能去南法或南義住一個月，並且朝聖普羅望思的花海，或是朝聖西西里島的石壁建築，而談到出國的難忘經驗，她表示有次在小樽吃迴轉壽司，未料現金竟少一千日圓，當時店家又不提供刷卡，當時同行旅伴頂著大風雪，來回往返40分到超商提款機領到錢，才解除被誤認為吃霸王餐的窘境，這才讓她意識到：「信用卡並不是萬能的啊」。

(中時電子報)