你的手機已經升級到Android 10了嗎？Android 10正式版已經在2019年9月份正式推出，Google嫡系Pixel系列手機都能第一時間升級。除此之外，部分品牌的高階手機，包含Sony Xperia 1、三星Galaxy S10系列等等，都已陸續升級到Android 10，體驗最新安卓功能。如果你還對新系統不慎熟悉，不如趁春節假期尾巴，來點學習，讓你年後開工變得更強大！

Android 10部分特色包含：

1.只要輕輕一點，Live Caption (即時字幕) 功能就能針對任何應用程式中的影片、Podcast、語音訊息自動產生字幕，即使是自己錄製的內容也沒問題。即時字幕功能將於2019年秋季首先在 Pixel 裝置推出。

即時字幕在Pixel 4的測試畫面(不限應用程式都可支援)。(Pixel 4手機截圖)

2.在「設定」中新增了「隱私權」部分，方便使用者在同一處查看「網路和應用程式活動」、「廣告設定」等重要控制項。

3.Android 10 可讓使用者進一步控管通知的顯示位置和顯示時機。只要將通知標示為「無聲」，這類通知就不會發出音效，也不會顯示在螢幕鎖定畫面上，想在何時收到通知完全由使用者決定。

4.想掌握各項資訊，卻不想受到干擾嗎？使用者可以在專注模式中選取認為會造成干擾的應用程式 (例如電子郵件或新聞)，並將這些應用程式設為靜音，直到退出「專注模式」為止。如要試用這項測試版功能，可至數位健康測試網頁註冊。

如果你的手機還沒有升級 Android 10 的話，不用擔心。Google 先前在 Google Mobile Services（GMS）服務中新增一項規定，要求 Android 手機廠商在 2020 年 1/31 以後推出的新機，都必須強制搭載 Android 10。如果你的手機已經無法升級最新版系統，不如購買一款符合預算的新機，應該也能體驗 Android 10 的最新特性。

(中時電子報)