身為米粉，肯定是對於小米、紅米手機經典的MIUI相當熟悉。最新MIUI 11的設計上，摒除了多於的視覺符號與元素，用更簡潔的設計與理性的色彩讓內容一眼識別，直覺式的使用者介面與更多特色功能，讓手機和用戶直接溝通。你一定要來仔細體驗看看。接下來就從聲色雙全以及效率革新兩大特點來進一步認識MIUI 11。

1. 聲色雙全∶

(1) MIUI 11在視覺和聽覺定義了全新層次，全新推出的「MIUI動態自然音效」即榮獲2019德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2019），是智慧型手機作業系統類獲國際級設計大獎殊榮的先驅。「MIUI動態自然音效」擷取大自然中最渾然天成的音律，譜成柔和舒服的旋律，用不同元素的動態鬧鐘，讓大自然溫柔的開啟你的早晨；更讓蟲鳴鳥叫聲取代生硬的手機通知，巧妙點綴在生活中，從繁忙的步調裡獲得舒壓。

(2) 全新推出「萬象微光螢幕」從體現光線之美的萬花筒，到表達數理韻律的波點錶盤，讓原本靜止的圖案都在待機螢幕上動態綻放，精緻如同藝術品；另外，更能待機螢幕做個性客制化，不僅文字可自訂，顏色與位置皆可依個人喜好定製，張顯獨具一格的自我態度。

2. 效率革新∶

(1) 全新MIUI 11是生活與工作中最便利貼身小助手。在MIUI 11的工作套件中，全新升級的小米互傳可讓手機與手機之間以超高速互傳，最大傳輸速率可達82MB/s

(2) MIUI 11新增小米無線列印功能，支援25個品牌超過2000個型號的印表機，讓列印不再需要透過電腦，也無須額外下載其他應用程式，讓工作輕鬆完成。

(3) 以懸浮計算機增加效率，計算旅遊支出或聚餐分帳再也不用多視窗轉換了，直接開啟懸浮計算機讓螢幕同時運作，效率直線提升、事半功倍。

(中時電子報)