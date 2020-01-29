台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目標瞄準國會，策略奏效，在2020大選中一舉囊括5席不分區立委，也確定拿下2024年總統大選門票，柯文哲未來走向成外界關注焦點。有網友指出，每次都覺得柯文哲大概要完蛋不看好，但最後都能硬拉回來，「柯文哲是否逆風之王？」

網友smisfun在PTT發文指出，2014年，柯文哲結盟民進黨挑戰國民黨連勝文，起初沒人看好，結果後期大逆轉贏得台北市長。2018年，柯文哲單挑國民黨和民進黨，前面不認真跑行程，每天認真上班，到了法定請假時間才去選舉，結果最後10天民調逆風，最終拚戰到最後一刻以逾三千票差距取得連任。

此外，該網友提及，2020年，柯文哲用成軍5個月的民眾黨，挑戰藍綠政黨，從創黨之初就逆風，民調持續起伏，最終剛好突破了安全名單，取得5席立委席次。該網友問及，柯文哲是否逆風之王？每次都覺得大概要完蛋不看好，但最後都能硬拉回來。

網友則認為「其實柯都是逆風，確實不容易」、「在台灣要突破藍綠本來就是大逆風」、「必須誠實的說，柯真的不簡單」、「他很有能力啊，只是一直被黑」、「真的亂嘴敗票，要注意啊」。不過也有網友認為「蔡才是吧！去年初民調最後，今年817萬」、「草創初期民眾黨民調18%，年初柯民調30%，你跟我說逆風？」、「柯文哲根本只會打順風，逆風之王是蔡英文」、「2014-2018的柯，和今年的柯完全不同版本。現在的柯已經變成政客了，到處蹭票，立場搖擺」。

(中時電子報)