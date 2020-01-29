2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議，2018年九合一選舉，柯文哲則以3254票差距驚險連任。有網友曾討論柯文哲是否為現階段最強選舉戰神，有網友回文點出柯的最大問題。

有名網友曾在PTT發文指出，扣掉黨政時代的人，台灣史上最強選舉戰神應該是馬英九，包括兩任台北市長以及兩任總統，生涯民選四次未嘗敗績，且北市跟總統各有一次大屠殺對手紀錄。該網友當時表示，若柯在2022議員有所斬獲，甚至是2024取得總統大位，「是不是有機會跟馬一搏，成為台灣史上最強的選舉戰神？」

網友linwuno則認為，有謀略還是需要資源的，若不討論花費，柯旁邊的論述的人才還是太少及太弱。該網友認為台灣政治有時就是需要靠一張嘴，靠幾張嘴來帶動好感度，有一部分選民投票就是看心情，選民開心心情好就會投你。

這篇文章引來許多議論，有名網友則分析指出，這就是柯的一個大問題。該網友認為柯的話常不經修飾就講出來，所以講出來的話對柯不是很熟的人就會沒什麼好感。該網友認為，投票就是很情緒的動作，所以柯真的除了有務實的想法，另外要修正他對媒體採訪的內容要多篩選。該網友認為，2020大選，台灣民眾黨最終拿下158萬張政黨選票，是真的理性選民投出來的，他認為柯要在多修正自己發言的精準度。

(中時電子報)