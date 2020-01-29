人氣YouTuber「白癡公主」（痴痴）以無厘頭和KUSO配音闖出知名度，總是不按牌理出牌的她，日前穿西裝現身喝喜酒，痴痴整體造型酷帥有型，而個性大剌剌的痴痴也大方分享，她私底下常綁著鯊魚夾、戴粗框眼鏡，白癡公主也坦言這就是她的私下打扮。

一頭黑長髮和齊瀏海是白癡公主的招牌髮型。（圖／取材自白癡公主Instagram）

黑色長髮和齊瀏海是白癡公主的招牌髮型，談到私下的自己，痴痴透露，她常頭綁鯊魚夾、戴粗框眼鏡，白癡公主也大方說，這就是她的私下打扮，表示自己很隨興「在家裡就是鯊魚夾、粗框眼鏡和睡衣」。

白癡公主私下打扮超親民，她謙虛說自己化妝技巧不好，所以她外出的妝容偏淡，不過痴痴也提到，為了不要讓自己看起來沒精神，她會特別注意衣服顏色的搭配「像是整體色系，跟耳環、帽子、鞋子有沒有搭」。

而白癡公主日前出席「偶像劇教母」柴智屏的女兒高雋雅婚禮時，她身穿粉紅色西裝、把招牌齊瀏海旁分，被網狂讚，對此，痴痴則表示，西裝帥氣又方便「以版型來說還是有很多變化」，很開心整體造型獲得好評。

(中時電子報)