正當法國工會抗議政府延後退休年齡的退休方案時，將近4成的日本人卻希望70歲後仍能繼續工作。

一名76歲的日本家庭主婦成為星巴克員工。

根據日本經濟新聞2019年秋季以郵寄方式進行的調查，當被詢問打算工作到多大年紀時，回答為70歲以上的比例為37%，當中回答「75歲以上」的受訪者比例為16%，「70-74歲」為21%。此次調查結果比2018年同期增加了9%。

希望工作到「65-69歲」的受訪者為26%，「60-64歲」為14%，合計比前一次調查少了5%。總體而言，受訪者希望退休的平均年齡為67.5歲，比去年調查提高了0.9歲。目前，多數日本企業的退休年齡為60歲。

民調還顯示，愈接近退休年齡的日本人，愈希望延後退休，分析「打算工作到70歲以上」這個選項的年齡層分布，70歲以上的受訪者中有45%支持這個選項，60-69歲一代為54%，30-50歲一代約占3成，18-29歲為18%。

以性別來看，男性希望工作至70歲以後的比例明顯較高，為45%，女性則為28%。

調查指出，日本民眾希望延後退休的原因，主要為「對晚年感到不安」，比例高達76%，當中又以「健康」因素最為不安，比例為71%，「生活資金等經濟方面」為68%，這個選項主要和年收入低、待遇不穩等有關，為了維持老年生活，因而希望繼續工作。

因應民眾希望延後退休的想法，日本政府正在討論促進企業讓員工工作到70歲的就業機會相關法案，研擬將領取公共養老金的年齡上限從70歲調高至75歲、以及增加領取額度的法案等。

(中時電子報)