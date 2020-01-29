台積電2019年度營收達到1.07兆元新台幣，創下歷史新高紀錄，股價也在整個金豬年屢創新高，主要就是受到陸美貿易戰降溫，以及大客戶蘋果、華為需求大增，在7奈米助攻下讓小股東在股價、配息上都成績斐然。

台積電第四季財報來看，7奈米製程出貨占晶圓銷售金額35%，比第三季的27%還要高出8個百分點，先進製程（包含16奈米及更先進製程）營收達到全季晶圓銷售金額56%。台積電第四季營收首度突破3000億元新台幣大關，達3172.37億元，2019年度總營收逼近1.07兆元，年增3.7%，再創歷史新高紀錄。

法人認為，台積電2020年7奈米、5奈米成長可期，不僅能帶動聯發科7奈米製程以及華為5奈米製程需求，台積電還全部包下蘋果A14處理器訂單，2020年營收有望再創高峰。

從股價來看，台積電從去年1月底的221元漲至今年封關日的333元，漲幅超過50%。此外，台積電在金豬年不僅發配2018年股利每股8元，並在去年10月17日以及2020年1月16日，發放2019年第一、第二季股利每股2元及2.5元，等於是每位小股東在股利部分就領取12.5元。

此外，外資也不斷調高台積電目標價，雖然台積電在去年12月除息後股價表現不如預期，但在未來營運業績可期情況下，如今也不失為散戶的進場好時機。

(中時電子報)