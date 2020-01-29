國民黨立委江啟臣大年初一宣布參選國民黨主席補選。有媒體認為，江的參選，代表結束過去國民黨大咖大老少數領導多數時代，進入以傾聽民意為主的青壯世代。

江啟臣參選黨主席，曾說他下這個決定，「不是大位目的的爭取者，而是改革任務的執行者」，對此，《聯合報》直言，江是首位站出來展現改革決心的青壯派代表，他所高喊的改革，代表國民黨結束過去大咖大老少數領導多數的時代，進入以聆聽民意為主的青壯派世代。

(中時電子報)