江啟臣參選 代表這時代結束 12:002020/01/29 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 競選連任成功的國民黨台中市立委江啟臣大年初一宣布將角逐中國國民黨主席的補選。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委江啟臣大年初一宣布參選國民黨主席補選。有媒體認為，江的參選，代表結束過去國民黨大咖大老少數領導多數時代，進入以傾聽民意為主的青壯世代。 江啟臣參選黨主席，曾說他下這個決定，「不是大位目的的爭取者，而是改革任務的執行者」，對此，《聯合報》直言，江是首位站出來展現改革決心的青壯派代表，他所高喊的改革，代表國民黨結束過去大咖大老少數領導多數的時代，進入以聆聽民意為主的青壯派世代。 (中時電子報) #江啟臣 #國民黨 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 選不選國民黨主席 江啟臣將慎重考慮到1／31 11:172020/01/22 政治 參選國民黨主席？ 江啟臣預告明就補選發布聲明 20:372020/01/24 政治 決定了！江啟臣宣布參選黨主席 07:252020/01/25 政治 江啟臣要選黨主席？網直言：他穩了！ 08:452020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 盧秀燕樂觀其成 09:492020/01/25 政治 蔣萬安等青壯派力挺 江選黨魁力挽百年招牌 12:292020/01/25 政治 胡志強：江啟臣證明國民黨男人不是小孬孬 12:272020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 這些人都力挺 15:252020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 柯志恩支持不缺席 19:152020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 青壯派力挺 04:092020/01/26 政治要聞 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 韓會被罷免嗎？高雄資深議員贈4字妙計破解！ - 政治 陳致中開嗆韓「高雄新病毒」韓粉終於回擊了！ - 政治 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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