發燒、上吐下瀉、咳喘是兒科急診常見3大疾病，孩子出現類似症狀，到底該不該掛急診，令父母苦惱。醫師提醒，若孩子吃了1、2次退燒藥仍沒退燒；上吐下瀉次數高達8次：出現氣喘、哮吼症狀，就要趕快掛急診。

《中央社》報導，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，兒科急診常見的3大就醫疾病，包括發燒、上吐下瀉及咳喘。他解釋，孩子耳溫超過攝氏38度就屬於發燒。

吳昌騰建議，父母先給孩子服用家中常備的退燒藥，若吃了1、2次仍沒退燒，而且食慾不佳、睡不好，就建議立即就醫。不過，若是不到3個月的嬰兒，一旦感染很可能影響到腦部，只要耳溫超過38度就應盡快就醫。

吳昌騰說，過年期間大吃大喝，孩子出現嘔吐、拉肚子的風險也大增，建議先以清淡飲食減輕腸胃負擔，多喝溫開水、不冰的運動飲料，食物方面以稀飯、清淡的麵類、白土司為主。

吳昌騰說，若一天之內嘔吐、拉肚子次數只有1到2次，可以先在家觀察，要是多達3到5次就有脫水疑慮，可考慮就醫，萬一上吐下瀉次數高達8次，恐怕連藥也吃不下去，務必立即就醫，很可能需要住院觀察。吳昌騰也建議，父母就醫前最好先拍下孩子便便照片，有助醫師診斷。

吳昌騰說，至於孩子出現氣喘、哮吼症狀，可能是痰多、氣管發炎，父母可以先用水盆裝熱水，讓孩子吸水蒸氣稍作緩解，並儘速就醫，千萬不要擅自給孩子使用噴劑或支氣管擴張劑。

(中時電子報)