英國哈利王子與梅根已宣布淡出王室，未來兩人將與兒子亞契長住加拿大，加拿大人現在開始關心，如果路上遇到哈利梅根，應該如何因應？專家提醒，哈利永遠都是王室，別主動上前搭訕，等他們打招呼是最好的方式。

英國哈利王子與梅根未來將與兒子亞契長住加拿大。

加拿大《星島日報》引述加拿大廣播公司（CBC）報導，溫哥華禮儀專家伯內特（Elizabeth Burnett）表示，如果在路上或是特定場合巧遇哈利王子與梅根夫婦，絕不要上前搭訕「嗨！哈利」，要記得哈利永遠都是王室成員。

他說，如果民眾想向哈利鞠躬或是行屈膝禮，這些都是可以的，但是不要碰到他的身體，如果想要握手，也得等對方先伸出手後再回握。

另外，哈利和梅根已經不再使用殿下頭銜了，民眾可以怎麼稱呼他們呢？伯內特說，他們仍是「薩塞克斯公爵及公爵夫人」（The Duke and Duchess of Sussex），可以以此稱呼。

不過他也認為，夫妻倆可能更喜歡人們稱他們為「哈利與梅根」，「我相信他們希望被當作當地人一樣。」

(中時電子報)