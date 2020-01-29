韓國瑜祈福籤掛佛光山 韓粉笑：會不會被偷走啊 09:402020/01/29 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜在佛光山寫下的祈福籤。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫，高雄市長韓國瑜取消新春拜年活動，提前銷假，進入防疫中心指揮市府防疫，而28日韓國瑜來到佛光山為台灣民眾祈福，希望疫情不要繼續擴散。 韓粉網紅杏仁哥就拍下韓國瑜到佛光山的畫面，韓國瑜提筆在籤紙上寫下「平安健康」四字，希望台灣人民可以平安度過這次武漢肺炎的危機。 該祈福籤高掛在佛光山的寺中，網友見到照片後逗趣的說：「這張籤有韓國瑜的簽名，會不會被偷走啊！」引來其他網友的會心一笑，直說韓國瑜的人氣太高，一張小籤都要細心保護！ (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓成功機率？來看命理、風水師大預言 09:012020/01/24 政治 韓國瑜遊蓮池潭 邀民眾走春 04:102020/01/24 地方新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... 08:242020/01/24 政治 韓國瑜臉書與民眾拜年 預告2、3月有「重大消息」 12:232020/01/24 政治 韓國瑜公布：初四起在這發福袋 12:512020/01/24 政治 網看領紅包隊伍 大驚：韓人氣還是旺 13:192020/01/24 政治 難接受韓國瑜落敗 韓粉女星撂狠話：再也不去高雄 16:182020/01/24 娛樂 洛杉基分享韓粉的信 韓國瑜不孤獨 抬頭是青天 21:392020/01/26 政治 媒體人直言國民黨未來 操之在這兩人手上！ 10:002020/01/27 政治 韓流啟示錄不是一場夢 04:102020/01/28 時論廣場 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 朱立倫不選國民黨主席 媒體人驚呼 - 政治 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 賴清德一番話 網友：講出了高度 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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