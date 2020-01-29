武漢肺炎疫情升溫，高雄市長韓國瑜取消新春拜年活動，提前銷假，進入防疫中心指揮市府防疫，而28日韓國瑜來到佛光山為台灣民眾祈福，希望疫情不要繼續擴散。

韓粉網紅杏仁哥就拍下韓國瑜到佛光山的畫面，韓國瑜提筆在籤紙上寫下「平安健康」四字，希望台灣人民可以平安度過這次武漢肺炎的危機。

該祈福籤高掛在佛光山的寺中，網友見到照片後逗趣的說：「這張籤有韓國瑜的簽名，會不會被偷走啊！」引來其他網友的會心一笑，直說韓國瑜的人氣太高，一張小籤都要細心保護！

(中時電子報)