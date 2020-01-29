日前一對男女當街做愛還被人錄影，轟動全台。據悉，男主角「台中活春宮哥」向警方表示，因和妻子吵架，南下散心，才會找酒店妹來消火消氣。無獨有偶，一名網友也發文表示，因和妻子吵架，氣到人生第一次買春，一口氣花了4萬8千元。但是買春過程中，腦中卻全是老婆身影，讓他頓悟自己人生至愛就是老婆。

一名男網友在PTT西斯版（sex）發文，表示與老婆大吵一架，氣到人生第一次叫小姐，而且還花了新台幣4萬8千元。叫來的外送茶是一個身高150左右大C、40公斤的小隻馬。

原PO表示，「花了四萬八，在x女人時，一直幻想著x老婆。之前看A片都很興奮，幻想x別的女人，嫖妓時卻一直想著老婆。我可能要有愛才能x的出來。」

鄉民問原PO年收入多少？他表示大約400，眾多鄉民紛紛回應：「沒有小孩就離婚吧 年收入4百有啥好怕」、「年收400 就離啊 還怕沒女人」、「有錢屌就大，別怕」。

不過也有網友說「你一定是瘋了」、「都想老婆了 還花48000去買 只有我覺得超級虧嗎」、「你應該把48K拿來買禮物送老婆」、「幹別人 想老婆，乖乖回去吧」。

原PO也回應眾鄉民：「叫這次小姐讓我知道我最喜歡的女人還是我老婆，我會去彌補她」。

(中時電子報)