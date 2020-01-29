原來男友幫老爸雲端備份通訊錄，「老婆」指的是男友老媽。（截自Dcard）

無論是夫妻、情侶，有些人就是會忍不住查看對方手機、電腦，想知道是否藏著「不能說的秘密」。一名嫩妹查男友雲端備份，驚見他手機通訊錄中「老婆」的號碼不是自己的！正當她以為自己抓包男友，劇情卻神展開，最後嫩妹竟淪落要用保險套封男友嘴。

一名嫩妹在Dcard發表《他通訊錄裡的老婆不是我》一文，表示自己心血來潮想看看男友雲端備份了什麼，結果赫然發現通訊錄中「老婆」的後面不是自己的號碼。

原PO截圖後傳給男友，並問「你是指哪一個老婆」。正當她心跳加速準備迎接最不願聽到的消息時，男友回應，那是幫他爸備份的通訊錄，「老婆」是他媽！

原PO得知真相後又喜又羞，表示「真是可喜可賀⋯戲劇般的人生從來不屬於我，我的人生只有笑話⋯不知道兩個保險套夠不夠封他的口⋯」。

上萬網友被這故事笑翻，紛紛留言「男友表示可能要兩盒 不然我跟媽媽講這個笑話」、「所以有確認那是男友的媽媽嗎」、「哈哈哈哈 妳打去嗆就知道了」、「男人才沒有那麼膚淺！！！用什麼保險套…不要用就好」。

(中時電子報)