在武漢肺炎疫情繼續擴散之際，武漢市長周先旺承認前期資訊披露不及時，但他同時也表示，地方政府只有在授權之後才能披露資訊。他還表示，如果說因為封城而受到問責，他願意被革職以謝天下。很多分析人士認為，這位武漢市的領導人是把隱瞞疫情的責任推給國務院

《美國之音》分析稱，武漢市長周先旺星期一在接受《央視》專訪時承認對於疫情的披露不及時。但他同時透露，他無權披露有關的資訊。他說：「它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，必須依法披露，作為地方政府，我只有在獲得資訊之後，授權之後才能披露。這一點在當時很多人不理解。」

周先旺說，1月20日國務院召開常務會議，決定把武漢肺炎定為一類傳染病，要求屬地負責。在那之後，他們的工作就主動多了。隨後採取的一些措施不是慢半拍，而是強了半拍，暫停城市公交系統、地鐵等措施都是「很果斷的」。

周市長的這個說法立即引起熱議。一般輿論認為，他是在推卸責任。一位名為「老燈」的線民在推文中說，「武漢市長終於承認瞞報，但他把責任推給上級，說發佈疫情他也要得到授權，看來不是省市的問題，根子在上頭呢。」

《北京之春》榮譽主編胡平也認為，武漢市長應該沒有瞞報疫情的動機，因為在2003年中國爆發SARS疫情時，當時的衛生部長張文康就因為瞞報疫情而丟了官，因此主管官員都知道，在這種事情上，瞞報也會受到懲罰。「不是周先旺自己想瞞報，是中央不批准。」

也有人指出，在SARS事情上，也有官員沒有丟官，所以官員有僥倖心理。網友陳清泉在推文中說：「報了也是丟官，還不如圖個僥倖。結論是單純丟官的威脅不足以推論瞞報是上頭指示。」

報導稱，這不是周先旺第一次「甩鍋」了。1月20日國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鐘南山透露14名醫生被感染。周先旺怪罪醫生「忽視」病毒，但有醫生當即反駁說，當時醫生被告知「未發現人傳人」。

周先旺還表示，武漢史無前例封城，「能把疾病關在城裡，在歷史上我們都會留下駡名的。」他說，如果因封城決定而受到問責，他和武漢市委書記馬國強願意革職以謝天下。網民認為，這是他大膽披露疫情資訊決策內情，可能是他被革職前的「向全國的最後表白」。

(中時電子報)