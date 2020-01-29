農曆新年是華人社會最重要和團圓的節日，但持續升級的新型冠狀病毒疫情讓中國今年的節日氣氛格外冷清。廟會關門、花市無人問津，電影票房更是慘澹，大年初一的單日票房僅為去年的千分之一。農村恐慌更嚴重，網上圖片和視頻顯示村莊封堵外聯道路，大喇叭不斷播放要求村民舉報陌生訪客，此種春節景象是中國大陸史無前例的。

《英國廣播公司》(BBC)的報導指出，嚴厲的防疫措施受到民眾支持，但交通停擺癱瘓社會活動當然也引來不少抱怨。不只武漢「封城」，擁有6千萬人口的湖北也幾乎是「封省」。

武漢的21歲居民周女士對BBC表示，相比於往年大家相互拜年、打麻將，今年的過年「是從小到大最特別的一年」。大家完全沒有拜年了，現在就是各自蹲在家裡，幾乎每天就是看新聞和聊天，沒有心情去追劇，「我經常從陽台上往街上看看，也看到很多窗戶裡有人在往外看。

32歲的盧女士說，「剛開始那幾天真的是非常恐慌，買口罩和酒精都要排隊兩個小時」。盧女士說，幾天前突然發燒並四肢疼痛，因此懷疑染上病毒，現在雖然有所好轉，但仍一個人在家中「自主隔離」，家人則到親戚家暫住。每天吃的都是丈夫送到門口，外賣也都停了。因為擔心交叉感染，所以沒有去醫院，「排幾個小時隊，沒病也有病了。現在看來這個選擇是對的，昨天開始已經沒什麼症狀了。」

除了湖北，大陸其他地區往年熱鬧非凡的公共活動也幾乎全部取消。首都北京宣佈取消廟會等群體活動，故宮等景點也暫停開放，廣州傳統的花市也宣佈休市，香港的迪士尼樂園以及海洋公園也宣佈從無限期暫停開放。武漢、廣州、上海等多地電影院宣佈春節停業，原定上映的大片集體宣佈退出春節檔期。票房平臺顯示年初一全大陸電影票房僅181萬元人民幣，僅約去年14.58億元人民幣的千分之一。

報導說，外出活動受到影響，窩在家裡的民眾也能感受到和往年截然不同的氣氛。大陸央視一年一度的春節聯歡晚會雖然如期進行，但在節目中臨時插入了有關武漢的朗誦節目和片段。其他電視台也紛紛取消了往年春節播放的娛樂節目，替換諸如《眾志成城抗大疫》的激勵人心宣教節目。大陸官方已宣佈延長春節假期，調整學校開學與工廠開工時間。

這種緊張氣氛在一些農村地區絲毫不減，村莊裡不斷有大喇叭反復規勸民眾不要外出串門。「不要以為你上人家去，人家就很歡迎你，你別太自信了！」河南省的農村民宅的門前，被貼上了「本戶有武漢返鄉人員，請勿相互來往」、「帶病回村，不肖子孫」的告示。很多村莊還在村口道路設立路障和勸返點，禁止非本地人員入內。雖然有媒體評論稱，「抗疫」不能成為「恐鄂」以及趁機蠻幹的藉口，但是很多賓館則直接拒絕湖北人入住，甚至還有從武漢回家的人員的資訊遭到洩露。

(中時電子報)