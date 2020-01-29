蘋果去年秋季推出iPhone 11系列手機，銷售情況熱烈，超乎市場上許多專家預期，從蘋果去年10月底公布的第四季度財報(截至2019 年 9 月 28 日止)來看，該公司季度營收達640億美元，年增2%，每股盈餘 3.03 美元，創下同期新高紀錄。

蘋果執行長庫克先是在去年初透露，蘋果面臨近 20 年來首次下調收入預期，並從2019年10月初達到歷史新高、1兆美元門檻後一路崩跌，加上陸美貿易戰局勢不明，讓蘋果股價在上半年疲弱不振，但透過雲端服務以及穿戴式裝置銷售狀況出現佳績，加上蘋果新機推出後市場熱烈迴響，蘋果2019年全年股價大漲超過84%，超過標普 500 指數絕大部份公司表現。

此外，據《華爾街日報》報導，蘋果去年不僅從谷底翻身，也解決了與美國行動處理器巨頭高通纏訟多年的專利權官司，甚至讓蘋果省下不少費用，蘋果公司採購副總裁 Tony Blevins可說是功不可沒。

Tony Blevins主要工作，就是降低供應鏈的價格成本，例如與高通專利權官司的持久戰，Tony Blevins主張打擊高通霸權取得的專利許可，這也在蘋果與高通進行商業談判之際發揮關鍵性作用，許多細節的執行，以及對於半導體供應商開始進行管理。

在蘋果Apple Park 新總部園區招標期間，Tony Blevins將製造商先邀請到香港，並安排每個廠商到不同會議室，一家家詢問價格，試圖找出最低價，此舉也為該公司省下數億美元的成本。Tony Blevins在談判過程也表現出堅決果敢的個性，2013年，意法半導體堅決調降陀螺儀感測器價格，Tony Blevins就直接尋找新的供應商，最終意法半導體從供應商名單上被剔除。

此外，為了保密蘋果新產品的相關細節，Tony Blevins也下足功夫。2017 年，JDI 披露接到面板訂單，卻遭到Tony Blevins斥責，甚至揚言求償500 萬美元，最後JDI承諾，在發布相關新聞前一定會通知蘋果。

這起事件給足了相關供應鏈警惕，同時彰顯Tony Blevins對蘋果公司的忠誠度相當高。

(中時電子報)