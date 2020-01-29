「台灣的女兒要回家了！」旅居海外41年的資深藝人白嘉莉29日返台，計畫定居台灣。遊歷世界各地，還是台灣的「人情味」和「溫暖」讓她最想念，決定落葉歸根，回饋故鄉。

白嘉莉接受中央社記者專訪，回想童年生活，「小時候的家就在台中水湳空軍基地旁的眷村，我在那裡成長」。她父親當時是飛官，一家人分配到日式宿舍，她的童年和中學生活就在台中度過。童年印象最深的是父親對她講述參戰的驚險故事，她至今難忘並引以為榮。

白嘉莉說，她父親還曾遠赴美國鳳凰城（Phoenix）「雷鳥基地」接受專業飛行訓練。「雷鳥基地」曾為全球30多國訓練1萬多名優秀飛行員。

白全佐從飛行員退役後，在民國70年代是把輕航機引進台灣的鼻祖，演藝圈大哥大「張菲」還拜白全佐為師，跟著他學習駕駛輕航機。

談到故參謀總長、飛官出身的上將沈一鳴1月初罹難，因為父親也是飛官，白嘉莉特別有感觸，她說，心情很沉痛，這是國家的重大損失。

白嘉莉對空軍眷屬的心情感同身受，希望這次回台定居後略盡棉薄之力，包括自己的新書、畫作販售所得，部分用來協助空軍眷屬的教育及福利事項。她說：「這也是空軍子女的我該做的。」

她說，「台灣是我的家、養育我的地方，有這麼多喜愛我的朋友沒有忘掉我」，這是她決定落葉歸根的原因。

白嘉莉說：「雖然彼此不常見面，但心中的默契和友誼一直都在。」像是她之前回台，張小燕等人都會來看她，大家都沒忘記她，就是這股「人情味」和「溫暖」讓她不論身處天涯何處，都心繫故鄉，而定居台灣「冥冥中可能是上天的安排」。

白嘉莉表示，現在的生活就是寫作和畫畫，行有餘力，更想做的是慈善公益，為故鄉需要幫助的人盡一點心力。

(中時電子報)