口罩問題延燒 王丰：悲天憫人而已 21:012020/01/29 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因應武漢肺炎疫情，不少人外出開始帶口罩。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 作家王丰。（趙雙傑攝） 武漢肺炎疫情延燒，行政院禁止口罩出口政策遭部分人士質疑，批評台灣政府沒人性，作家王丰呼籲，撇開兩岸恩怨情仇，就是悲天憫人，如此而已。 因應武漢肺炎疫情增溫，政府24日起暫停醫療外科及N95口罩出口一個月，前總統馬英九28日表示，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法，兩岸此時此刻應聯手合作抗疫。 作家王丰也表示，撇開兩岸眼下恩怨情仇不論，人心是肉做的，親友鄰人有難能不伸援手嗎？我們可以從宗教及慈善團體開始，無關政治與統獨，就是悲天憫人，如此而已。 (中時電子報) #口罩 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》一張圖秒懂4款口罩怎麼選 台大醫 ：每8小時就該換 00:152020/01/24 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 陸客狂買口罩 亞洲多國大缺貨 17:292020/01/28 國際 禁口罩出口掀論戰！呂秋遠用「氧氣罩」比喻 18:502020/01/28 生活 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 利菁遊日突PO文驚喊：怎麼辦？自爆身體出現3症狀 22:302020/01/28 娛樂 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 旅美學者：康乃爾一則舊聞 藏蔡英文博士門危機 - 政治 韓會被罷免嗎？高雄資深議員贈4字妙計破解！ - 政治 2024總統大選 命理師爆：藍軍這大咖當選機率高 - 政治 陸生一封公開信喊話蔡政府....臉書竟遭灌爆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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