作家王丰。（趙雙傑攝）

武漢肺炎疫情延燒，行政院禁止口罩出口政策遭部分人士質疑，批評台灣政府沒人性，作家王丰呼籲，撇開兩岸恩怨情仇，就是悲天憫人，如此而已。

因應武漢肺炎疫情增溫，政府24日起暫停醫療外科及N95口罩出口一個月，前總統馬英九28日表示，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法，兩岸此時此刻應聯手合作抗疫。

作家王丰也表示，撇開兩岸眼下恩怨情仇不論，人心是肉做的，親友鄰人有難能不伸援手嗎？我們可以從宗教及慈善團體開始，無關政治與統獨，就是悲天憫人，如此而已。

(中時電子報)