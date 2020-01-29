武漢病毒肆虐，造成口罩搶購潮，此時行政院宣布禁止口罩出口政策，也引發部分人士反彈，藝人小S力挺大S捐1萬個口罩給武漢，直言不互相幫助，不是人類行為，「范范」范瑋琪更是在私人臉書痛譙行政院長蘇貞昌是「狗官」。對此，于美人昨(28日)深夜也在臉書PO文，坦言心情不斷在軟硬間掙扎，但最終她還是認為「政治人物有任期，國與國有疆界，但是空氣、陽光、水沒有界線。人溺己溺的慈悲心也不應有分別。」

于美人坦言這幾天她每天都想發臉書，但寫寫刪刪數十回，心情不斷在軟硬間掙扎，「為什麼這麼霸道地不讓台灣加入WHO，為什麼隱瞞疫情造成全世界恐慌⋯⋯但看到所謂中美貿易大戰的對手、曾是世仇的日本、千里之外的德國都紛紛伸出援手，柔軟的心又被呼喚出來。」

她認為政治人物有任期，國與國有疆界，但是空氣、陽光、水沒有界線。人溺己溺的慈悲心也不應有分別，「面對武漢肺炎，恐怕不能只執著於看事情的角度。將政治擺在人道之前，真的是我們應有的高度嗎？對人類生命的尊重，對自然生命的珍惜，或許才是值得我們思考的事。」

但不少網友似乎就不認同于美人的看法，紛紛留言「大陸真的不缺口罩，台灣反而還要仰賴進口，不是台灣冷血，我們目前真的自己都很難買到口罩了，怎麼有辦法出口或捐贈呢！」、「大陸應該不缺口罩，是被不良商人囤貨了....希望在台灣的所有人都能共體時艱..一起抵禦病菌..團結一心！」、「捐多少永遠不夠，捐太多我們自己不夠」、「最後一段好讓人矛盾，我只想問，誰來尊重台灣人民的生命？ 第一段都寫那麼明白了，所以妳的高度真的有比較高？」

(中時電子報)