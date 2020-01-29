新年一到，親戚總是會回來吃飯聚在一起，很多很少見面、不熟悉的親友也會到家裡來，有女網友就分享今年過年，第二次跟姊夫見面的趣事。
原PO在《Dcard》發文表示，27日一大早的時候，家裡的狗就衝到樓下去狂吠，她一聽到樓下有人的聲音，為了不對客人失禮，於是
自己就「夾著鯊魚夾、瀏海翹成蟑螂鬚、內衣沒穿、睡衣沒換，擺明一副剛睡醒的模樣衝下樓想把狗帶回房間」沒想到原PO一下樓
到客廳就看見姐姐和只見過一次面的姐夫，而姐夫非常有禮貌的看著原PO，點了點頭稍有彆扭的說：「阿姨好」讓她相當傻眼。
許多網友都認為姐夫相當有禮貌，但是「但稱呼錯了扣十分」、「這尷尬指數…爆棚啊」、「包紅包再原諒」也有網友好奇原PO姐姐的反應，她則表示姐姐當時忽略姐夫，直接說「妹妹幫我用一下電視！」聲音大到蓋過姐夫小聲的問候，原PO也當作沒聽到就去弄電視...
(中時電子報)
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